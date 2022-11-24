"Путін повторює план Сталіна": парламент Румунії назвав Голодомор 1932–1933 років злочином проти людства

Парламент Румунії ухвалив Декларацію про засудження Голодомору в Україні 1932–1933 років.

Про це інформує Agepress.

Згідно з цим документом, румунські парламентарі "рішуче засуджують дії, спрямовані проти українського народу, що призвели до мільйонних жертв, і висловлюють солідарність із українським народом".

За це рішення проголосували 248 депутатів і ще один "утримався".

У декларації також засуджується аналогічний злочинний метод, за допомогою якого "румуни в Бессарабії (очевидно, йдеться про молдован, яких Бухарест вважає румунами. – Ред.) були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках".

"Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інституціями Радянського Союзу. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Історики підрахували, що на початку 1930-х років відбулося понад 4000 повстань проти колективізації, оподаткування, терору та насильства з боку радянської влади... Втрати людських життів склали близько 10 млн жертв. Справжні цифри ніколи не будуть відомі", — сказав депутат Александру Мурару.

Він додав, що наразі понад 14 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а систематичні напади, масові вбивства росіянами українців повернули континент на 90 років назад.

"Цілеспрямоване руйнування енергетичних структур, водо- та газопостачання України, мають цілеспрямовану мету — заморити голодом, спричинити страждання та повільну смерть українського народу та спричинити безпрецедентний масовий відхід. Усі ці методи доводять нам, що Володимир Путін та військово-політична еліта Кремля фактично відновила сталінський план знищення української нації, і це має викликати не лише спротив, але й солідарність людства", — додав він.

Також румунські депутати висловили підтримку Україні "в той час, коли вся Москва під тінню іншого режиму, починаючи від лютого, коїть злочини проти людяності".

Раніше Папа Римський Франциск засудив війну проти України і згадав про Голодомор, як геноцид українців.

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Путіна зі Сталіним і нагадав про Голодомор.

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