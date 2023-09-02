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Путін поїхав в регіон, де загинув Пригожин: у Зеленського вказали на важливу деталь

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Путін поїхав в регіон, де загинув Пригожин: у Зеленського вказали на важливу деталь

Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Злочинця тягне на місце злочину, вважає Подоляк.

Російський диктатор Володимир Путін 1 вересня поїхав до Тверської області РФ, де раніше загинув терорист Євгеній Пригожин. Таким чином він хоче показати те, що "головний пахан". 

Про це написав радник Офісу президента Михайло Подоляк. 

Раніше російські пропагандисти опублікували відео, на якому Путін нібито відвідує Тверську область РФ. 

Михайло Подоляк зазначив, що таким чином вбивцю тягне на місце злочину.

"Швикоплинний візит Путіна в Тверську область – як наглядна ілюстрація відомого кримінологічного феномена: злочинця обов’язково тягне на священне місце злочину. В даному випадку – місце ліквідації Пригожина. Щоб остаточно зафіксувати в російських елітах: я – єдиний пахан", - зауважив Подоляк. 

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін “напевно вбив” керівника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, і сказав, що з Путіним не може бути мирних переговорів щодо України.

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Дата публікації
Перегляди
1674
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