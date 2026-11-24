Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін пожалівся, що Україна продовжує атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ попри заклики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на виступ Путіна.

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Погрози відповіддю на удари ЗСУ

Диктатор заявив, що дії РФ у відповідь на удари ЗСУ по об’єктах паливно-енергетичного комплексу є неминучими, і «про це всі повинні знати».

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Водночас Путін запевнив, що дії Києва, зокрема так званий план «40 днів», не завдадуть Росії критичної шкоди — хоча сам же наказав посилити захист об’єктів ПЕК.

Також очільник Кремля традиційно похвалився ситуацією на внутрішньому паливному ринку РФ. За його словами, владі нібито вдалося втримати стабільність, а ціни на бензин після різкого стрибка вирівнялися. Головним завданням він назвав безперебійне постачання палива та швидке реагування на попит і пропозицію по всій Росії.

Погрози Європі через санкції та плани щодо експорту палива

Окремо Путін поскаржився на європейських лідерів та заговорив про експорт. Він запевняє, що російські компанії досі утримують провідні позиції у світі, а РФ планує шукати нові ринки збуту й працювати з «передбачуваними, відповідальними партнерами».

Диктатор стверджує, що Росія ніколи не обмежувала поставок, натомість дії Європи назвав непродуманими та пригрозив, що спроби заблокувати російське паливо обернуться наслідками для самих європейців.

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Крім того, Путін закликав розвивати нафтопереробку та нафтохімію на сході РФ. Також заявив, що Трансарктичний транспортний коридор нібито дозволяє в 1,5–2 рази швидше доставляти вантажі й суттєво економити на логістиці.

Погрози РФ Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія знову вдається до ядерного шантажу. Представники Кремля роблять гучні заяви про можливість застосування ядерної зброї проти України, а західні медіа повідомляють про нові тривожні розробки Москви в космічній галузі.

Російські посадовці продовжують ядерний шантаж, намагаючись залякати Україну та її західних партнерів. Цього разу з новими погрозами виступив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що Росія нібито може завдати превентивного ядерного удару.

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