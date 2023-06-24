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Путін пожалівся Лукашенку на військовий заколот Пригожина у РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путін пожалівся Лукашенку на військовий заколот Пригожина у РФ

Путін зателефонував Лукашенку на тлі військового заколоту у РФ / Фото: Associated Press

Путін розповів Лукашенку про останні події у РФ.

Вранці суботи, 24 червня, російський президент-диктатор Володимир Путін зателефонував другому диктаторові Олександру Лукашенку, фейковому президенту Білорусі, і розповів про останні події у РФ. 

Про це БЕЛТА повідомляє на посилання пресслужби Лукашенка.

"Президент Росії зателефонував сьогодні вранці до Президента Білорусі, відбулася телефонна розмова. Володимир Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію в Росії", - йдетсья у повідомленні. 

Варто додати, що за даними порталу Radarbox, який відстежує дані про маршрути польотів, літак родини Лукашенка посеред ночі вилетів із Білорусі. Бізнес-джет вилетів із Національного аеропорту о 00.01 ночі 24 червня та о 5-й ранку приземлився у Туреччині. Цікавий момент, що борт намагався облітати Краснодарський та Ставропольський краї Росії.

Тим часом у Росії розпочалася громадянська війна. Вночі 24 червня найманці ПВК  "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. Також у пресслужбі Пригожина заявили, що вони контролюють Воронеж. 

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Дата публікації
Перегляди
5141
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