Путін пожалівся, що Захід "хоче" поділити Росію на п'ять частин

Путін заявив, що він був "наївним" щодо Заходу.
Диктатор Кремля Володимир Путін заявив, що західний світ нібито "мріє" поділити Росію на п'ять частин.
Таку заяку російський диктатор сказав журналісту пропагандистського каналу "Россия".
Перед цим Путін розхвалив себе, де і ким він працював, поки не прийшов до влади у 2000 роках.
"Реалії такі, що після розпаду Радянського Союзу вважали, що зараз треба трохи потерпіти, зараз дорозвалимо і Росію. Така досить велика за європейськими мірками країна з найбільшою територією у світі та досить великим у порівнянні з іншими країнами Європи населенням загалом не потрібна. Краще її, як пропонував відомий політичний діяч у США Бжезинський (колишній радник з національної безпеки президента Джиммі Картера - ред.), розділити на п'ять частин, і ці частини окремо підпорядкувати собі, використовувати ресурси, виходячи з того, що все окремо не матиме самостійної ваги. Тільки пізніше до мене прийшло це усвідомлення, початковий підхід був досить наївним", - заявив він.
Нагадаємо, раніше писали, чому росіяни досі підтримують Путіна та війну проти України.
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