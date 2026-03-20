Путін виграє від війни США проти Ірану

Військова операція, яку три тижні тому розпочав президент США Дональд Трамп в Ірані, призвела до зростання світових цін на нафту через блокування Ормузької протоки, яка через іранські атаки закрита для проходження нафтових танкерів із сировиною з країн Перської затоки. І це стало доброю новиною для Кремля, де уже пожинають плоди провалів США у війні проти Ірану.

Про це пише The Telegraph.

Скасування санкцій США щодо російської нафти, зазначає британське видання, стало ще однією ознакою зростаючого відчаю. Через тиждень після нападів США міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про «тимчасову відмову, яка дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту», визнаючи негайні труднощі, спричинені перебоями з поставками нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ) як з Ірану, так і від інших виробників Перської затоки.

Цю новину у Кремлі зустріли з радістю. Російська економіка бореться з витратами на фінансування війни в Україні — за оцінками, 40 відсотків її бюджету цього року має бути витрачено на військові потреби та внутрішню безпеку. Дефіцит бюджету РФ посилювався економічними санкціями, які сильно загострилися протягом останніх шести місяців.

Завдяки нападу США на Іран, президент Росії Володимир Путін може зітхнути з полегшенням, пожинаючи плоди провалі Трампа у його війні проти Ірану.

Кирило Дмитрієв, спеціальний посланець Путіна з питань іноземних інвестицій та економічного співробітництва, а також його ключовий співрозмовник із посланцем Трампа Стівом Віткоффом, з радістю зазначив, що рішення США показує, що «без російської нафти світовий енергетичний ринок не може залишатися стабільним».

Він також задоволено зазначив, що європейські чиновники «незабаром будуть змушені визнати цю реальність, визнати свої стратегічні помилки та спокутувати провину».

На практиці, на жаль, це також означає ймовірне загострення воєнних дій проти України, оскільки у Москві зростає переконання, що світ може спробувати ізолювати або навіть економічно задушити Росію, але не може собі цього дозволити.

Як зазначає видання, Путін може виграти від масованих ударів по Ірану, попри те, що Тегеран послідовно підтримує російські військові та геополітичні зусилля не лише в Україні, а й в інших країнах. Втрата для Тегерана — це виграш для Москви.

«Путін не є таким майстром стратегії, яким його іноді зображують. Але одна річ, яку він вміє робити, це грати всіма сторонами геополітичної шахівниці одночасно», — наголошує The Telegraph.

Війна США проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті відмовила президенту США Дональду Трампу у проханні долучити японський флот до війни проти Ірану. За її словами, Токіо не може брати участь у бойових діях через обмеження, закладені в конституції країни після Другої світової війни.

Європейські союзники Вашингтона також відкладають направлення військових сил до Ормузької протоки до стабілізації ситуації та появи чіткішого розуміння дій США і рівня загроз.

Тим часом іранські законодавці ініціювали законопроєкт, який передбачає запровадження мит і зборів для суден, що проходять через стратегічну Ормузьку протоку.