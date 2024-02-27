Путін прагне захопити п'ять областей України: аналітики пояснили наміри диктатора

Президент Росії Володимир Путін 26 лютого підписав два укази. Згідно з одним із них, окупована частина України має належати до Південного військового округу (ПВО).

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Йдеться не тільки про території, які наразі перебувають під окупацією, а про всю Херсонську, Запорізьку, а також Донецьку і Луганську області та Крим, який був частиною ПВО від 2014 року.

"Включення й окупованих, і неокупованих територій України — ще одне свідчення того, що Росія переслідує максимальні цілі в Україні та прагне захопити повністю п'ять українських областей", - кажуть експерти.

Аналітики наголошують, що в такий спосіб російське військово-політичне керівництво переслідує дві мети одночасно. У ближньо- і середньостроковій перспективі — взяти під контроль російські операції в Україні, а також підготуватися до потенційної повномасштабної війни проти НАТО в довгостроковій.

Нагадаємо, як писало видання Financial Times, оголошена Путіним анексія українських територій, де до війни проживало близько 8,6 мільйона осіб, може бути спробою збільшити демографічний потенціал Росії. Зокрема, частиною цієї стратегії є викрадення та індоктринація тисяч українських дітей.

Крім того, у РФ наразі набирає обертів напіврелігійна кампанія за обмеження абортів.

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