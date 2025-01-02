Путін прагне зустрічі з Трампом: політолог пояснив наміри диктатора та завдання президента США

Президент РФ Володимир Путін дуже хоче завершити війну в Україні на своїх умовах. Він прагне перемогти, а завдання президента США не допустити цього.

Про це 24 Каналу сказав Доктор політичних наук Якуб Корейба.

Чого хоче Путін

Раніше повідомлялося, що 30 грудня 2024 року Володимир Путін мав зустрітись із Дональдом Трампом, аби начебто обговорити завершення війни на території України. Цього так і не відбулось, проте і невідомо, чи взагалі були домовленості про такий візит.

Кремлівський диктатор начебто висловлює бажання миру, відзначає Корейба, проте водночас говорить, що веде боротьбу з американським впливом у світі.

"Зрозуміло, що Сполученим Штатам Америки такий мир не потрібен. Поганий мир зараз – запорука майбутніх конфліктів. Щось змінитись може лише тоді, коли Росія перестане бути імперіалістичною державою", – підкреслив він.

Доктор політичних наук вважає, що Трамп не планував жодних зустрічей із Путіним. Новообраний президент США, за його словами, є дуже сильним у перемовинах, тому розуміє, що диктатуру вкрай необхідна зустріч з ним.

Корейба запевняє: Трамп не призначатиме Путіну зустріч, навіть не даватиме надію на це доти, поки він не погодиться на його умови. Очевидно, що Путін значно слабший, ніж Трамп, а Росія, ніж США. Саме тому немає жодного приводу, щоб погоджуватись на умови Кремля.

"Спостерігаючи за останніми заявами Путіна та його оточення, стає зрозуміло, що вони напрошуються на зустріч із президентом США від самого початку війни", – додав доктор політичних наук.

Раніше президент України Володимир Зеленський пригадав розмову з Джо Байденом після російського вторгнення.

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