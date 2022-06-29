Путін прагнув до фінляндизації Європи, а отримав натовізацію Європи: Джо Байден

Президент США наголосив на історичності події, коли Альянс відкриває свої двері для Фінляндії та Швеції.

Альянс захищатиме кожен дюйм своєї території. П’ята стаття Уставу НАТО про колективну оборону є священною.

Про це президент США Джо Байден заявив на відкритті саміту НАТО в Мадриді, повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За його словами, Альянс відкриває свої двері для Фінляндії та Швеції. Це історична подія, бо нейтральність цих країн вже позаду.



"Путін прагнув фінляндизації Європи, а отримав натовізацію Європи. І це саме те, чого він не хотів, але це саме те, що потрібно зробити, щоб гарантувати безпеку для Європи", - заявив Байден.



Також він оголосив чотири рішення, які США зроблять для посилення безпеки НАТО:



1. На початку цього року США перекинули 20 тис. додаткових сил до Європи, збільшивши їхню чисельність до 100 тис.;



2. В Іспанії буде збільшена кількість есмінців ВМС США (від 4 до 6), які будуть дислокуватися на іспанській військово-морській базі Рота;



3. У Польщі США створять постійний штаб 5-го армійського корпусу США та посилять взаємодію США та НАТО на всьому східному фланзі;



4. США дислокують додаткову ротаційну бригаду, яка налічуватиме 3 тис. військових та ще 2 тис. особового складу зі штаб-квартирою в Румунії.

У середу, 29 червня, в Мадриді відкрився 36-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу зібралися в столиці Іспанії.

Нагадаємо, Туреччина розблокувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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