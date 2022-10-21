Путін придумав, як побороти алкоголізм у Росії: "Треба, щоб людям було чим займатися"

Кремлівський диктатор Володимир Путін на зустрічі з губернатором Магаданської області розповів, як боротися з алкоголізмом в Росії.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Треба, щоб людям було чим займатися. Упевнений, не заборона, а саме можливість зайнятися саморозвитком, цікавою справою, розвивати свої хобі – ось це надзвичайно важливо, це точно абсолютно допоможе", – сказав Путін.

Він також попросив голову Магаданської області Сергія Носова звернути увагу на високий рівень споживання алкоголю в регіоні. Путін повторив, що проблема вирішується не заборонами, а можливістю саморозвитку.

Мобілізація і алкоголізм

У Забайкальському краї Росії мобілізовані чоловіки не доїжджають до фронту. Їх вертають додому через проблеми з алкоголем.

"Є такі, з ким інші мобілізовані навіть не хочуть виконувати спільне завдання через їхні морально-вольові якості. Тому що вони від ранку до вечора сині ходять, у них проблема одна - як за пляшкою збігати", - сказав депутат Держдуми РФ від Забайкалля Андрій Гурульов.