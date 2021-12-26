Путін пригорозив "різними" відповідями США і НАТО на недотримання "гарантій безпеки"

Росія продовжує нарощувати військові сили вздовж кордонів України.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль не забариться з "різними" відповідями, якщо США та НАТО не виконають його вимог щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це Путін сказав у програмі "Москва. Кремль. Путін", пише РБК.

"Вони (відповіді – ред.) можуть бути різними. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", — зазначив Путін, відповідаючи на запитання, якими можуть бути подальші дії Росії, якщо країни НАТО "не почують нас і цього разу".

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Президент РФ додав, що Кремль направив свої пропозиції не для того, щоб "щось забалотувати (не обрати – ред.) та припинити".

Путін запевнив, що, мовляв, Москва прагне досягти результату дипломатичними перемовинами, які виписані Кремлем у своїх вимогах.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. Опубліковано свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

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