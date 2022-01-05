Путін, прийди?: президент Казахстану звернувся до лідерів ОДКБ із проханням про підтримку

Путін, прийди?: президент Казахстану звернувся до лідерів ОДКБ із проханням про підтримку

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав "доречним та своєчасним" звернення про допомогу до Організації договору про колективну безпеку.

Про це інформує Sputnik Казахстан.

За його словами, завдання очільників держав ОДКБ — подолати "терористичну загрозу", яка склалася у Казахстані.

"Це вже не загроза, це підрив цілісності держави і найголовніше — це напад на наших громадян, які просять мене як главу держави терміново надати їм допомогу", — додав президент Казахстану.

Що таке ОДКБ

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО

Раніше пропозицію звернутися до ОДКБ висловив перший космонавт-казах Токтар Аубакіров.

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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