На території студентських гуртожитків було запроваджено жорсткий режим контролю через приїзд господаря Кремля.

У четвер, 25 січня, візит президента РФ Володимира Путіна до Калінінграда створив побутові незручності для студентів Балтійського федерального університету, з якими запланував зустріч лідер держави-агресорки.

Як повідомляє The Moscow Times, на території студентських гуртожитків було запроваджено жорсткий режим контролю.

Зокрема, студентам заборонили залишати гуртожитки до закінчення візиту президента. Для підтримки цього режиму всі входи, крім одного, були закриті, а прохід, що залишився, обнесли парканом.

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Заходи безпеки не обмежуються лише переміщенням студентів. В одному з гуртожитків від студентів вимагали не зачиняти двері кімнат на ключ, щоб забезпечити доступ у разі потреби.

Крім того, комендант гуртожитку повідомила про низку обмежень:

не можна викликати швидку допомогу на територію гуртожитку 25 січня;

не можна замовляти доставку їжі;

роботу пральних машин тимчасово призупинено;

доступ гостей заборонено.

Адміністрація гуртожитку запевнила студентів, що всі обмеження є тимчасовими і після від'їзду президента “життя повернеться до звичайного русла”.

До речі, сам Путін також зіткнувся з обмеженнями під час цієї поїздки. Його літаку довелося летіти окружним шляхом через Балтійське море, щоб не просити повітряного коридору над Литвою, яка закрила небо для російських літаків.

Нагадаємо, президента Росії Володимира Путіна на посаді господаря Кремля ще один термін хотіли би бачити тільки 53% громадян РФ віком менш, ніж 30 років. Інші віддали б перевагу іншому кандидату на виборах, які заплановані на березень 2024 року.

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