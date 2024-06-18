Путін призначив близьких родичів в Міноборони РФ – в ISW пояснили задум диктатора

Аналітики ISW проаналізували нові призначення в Міноборони Росії.
Диктатор Володимир Путін призначив близьких родичів на посади у Міністерство оборони Росії. Очільник Кремля, ймовірно, намагається підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.
Так, Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близьким родичем", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.
Диктатор 17 червня звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Татьяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.
За даними аналітиків ISW, Цівільова – двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та голова ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Крім цього, вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії 2019 року.
Павло Фрадков являється сином колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Зазначається, що Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента від 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росмайно) від 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ Росії від 2005 по 2012 рік.
Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного "Промсвязьбанку" і 9 квітня зустрічався з пов'язаною з Кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, що може свідчити про зусилля Кремля з дестабілізації Молдови.
У Міноборони Росії повідомили, що Фрадков куруватиме питання управління майном, земельними ресурсами, будівництвом об'єктів Міноборони та народним господарством.
Також аналітики проаналізували призначення Леоніда Горніна. Він обіймав посаду першого заступника міністра фінансів від травня 2018 року, заступника міністра фінансів від 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області від 2010 по 2011 рік.
Як уточнило Міноборони Росії, Горнін буде нести відповідальність за бюджетну політику МО і контролювати фінансове забезпечення Збройних сил Росії.
Відповідно до оцінок ISW, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна "підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості, а також призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу".
Інститут вивчення війни нагадує, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня.
За оцінкою ISW від 7 червня, Путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.
Путін також все частіше призначає економістів на керівні посади в Міністерстві оборони Росії і, зокрема, 12 травня замінив міністра оборони Сергія Шойгу на колишнього першого віцепрем'єра Андрія Бєлоусова, який є економістом за фахом.
Володимир Путін 20 травня також замінив колишнього заступника міністра оборони Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки і аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.
"Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії", - додали в ISW.
Там зауважили, що Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.
Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, навіщо Путін "проявляє інтерес" до мирних переговорів.
Читайте також провідні новини дня: