Путін призначив близьких родичів в Міноборони РФ – в ISW пояснили задум диктатора

Диктатор Володимир Путін призначив близьких родичів на посади у Міністерство оборони Росії. Очільник Кремля, ймовірно, намагається підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

Так, Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близьким родичем", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Диктатор 17 червня звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Татьяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

За даними аналітиків ISW, Цівільова – двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та голова ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Крім цього, вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії 2019 року.

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Павло Фрадков являється сином колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Зазначається, що Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента від 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росмайно) від 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва міністерства закордонних справ Росії від 2005 по 2012 рік.

Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного "Промсвязьбанку" і 9 квітня зустрічався з пов'язаною з Кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, що може свідчити про зусилля Кремля з дестабілізації Молдови.

У Міноборони Росії повідомили, що Фрадков куруватиме питання управління майном, земельними ресурсами, будівництвом об'єктів Міноборони та народним господарством.

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Також аналітики проаналізували призначення Леоніда Горніна. Він обіймав посаду першого заступника міністра фінансів від травня 2018 року, заступника міністра фінансів від 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області від 2010 по 2011 рік.

Як уточнило Міноборони Росії, Горнін буде нести відповідальність за бюджетну політику МО і контролювати фінансове забезпечення Збройних сил Росії.

Відповідно до оцінок ISW, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна "підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості, а також призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу".

Інститут вивчення війни нагадує, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня.

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За оцінкою ISW від 7 червня, Путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.

Путін також все частіше призначає економістів на керівні посади в Міністерстві оборони Росії і, зокрема, 12 травня замінив міністра оборони Сергія Шойгу на колишнього першого віцепрем'єра Андрія Бєлоусова, який є економістом за фахом.

Володимир Путін 20 травня також замінив колишнього заступника міністра оборони Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки і аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.

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"Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії", - додали в ISW.

Там зауважили, що Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, навіщо Путін "проявляє інтерес" до мирних переговорів.

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