Путін "призначив" чотирьох "тимчасових керівників" "приєднаних" окупованих територій України

Путін підписав федеральний конституційний закон про включення "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Дениса Пушиліна "призначено" "т.в.о керівника" "Донецької народної республіки". "Тимчасово виконує обов'язки голови" "ЛНР" Леонід Пасічник.

"Призначив" Путін і "тимчасових губернаторів" у Херсонській та Запорзькій областях - Володимира Сальдо і Євгена Балицького відповідно.

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін 30 вересня підписав документи про “приєднання” українських окупованих росіянами територій до складу РФ. Нещодавно там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до Росії.

Вже 2 жовтня Конституційний суд РФ схвалив "приєднання" окупованих територій України. Крім того, призначено "вибори" до "парламентів" окупованих територій України. Заплановано, що відбудуться вони у вересні 2023-го.

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