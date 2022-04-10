Путін призначив нового командувача війною в Україні: що відомо про "сирійського м'ясника"

Путін призначив нового командувача війною в Україні: що відомо про "сирійського м'ясника"

Новий командувач майже рік керував російськими військами у Сирії і прославився тактикою ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

Путін призначив нового командувача війною в Україні. Ним став 61-літній генерал армії Олександр Дворніков, якого через жорстоку тактику війни прозвали "сирійським м'ясником".

Про це пише ВВС News Україна з посиланням на західних чиновників.

Раніше на окремих ділянках командували генерали залежно від регіону та військового округу, з якого вони прийшли до України. Внаслідок цього, між російськими командуваннями була погана координація, адже російські війська ніколи не працювали таким чином.

Тепер ситуацію взявся виправляти генерал російської армії Олександр Дворніков, який має великий досвід російських операцій у Сирії. Західні чиновники кажуть, що це може призвести до певного "покращення" загального командування та управління російських окупантів.

"Як генерал армії Дворніков має найвищий ранг серед усіх командувачів, задіяних армій (вони генерал-полковники); це означає, що його наказів ніхто не обговорюватиме, не буде звичних уже змагань між генералами, жодних "кожен сам за себе" - як це було досі", — каже австрійський військовий експерт Том Купер.

За його словами, тепер у Росії планують налагодити чітку вертикаль підпорядкування та відповідальності, якої до цього нібито не було у військах РФ під час війни з Україною.

Слід зазначити, що до 2016 року Олександр Дворніков майже рік командував російськими військами у Сирії, через що журналісти та експерти часом називали його "сирійським м'ясником". Таке прізвисько Дворніков отримав за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович вже відреагував на інформацію про призначення нового командувача угрупування росіян на території України.

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