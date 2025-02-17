"Путін продовжить атакувати та бомбити Україну": на саміті країн ЄС зробили важливу заяву

Агресивна війна не може бути винагороджена.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що європейські лідери обговорять 17 лютого у Парижі способи запобігання тому, щоб мирні перемовини щодо України не закінчилися так званою "винагородою" за російську агресію.

Про це пише Reuters із посиланням на слова очільника МЗС Іспанії.

"Агресивна війна не може бути винагороджена, ми не можемо заохочувати інших розпочинати агресивні війни", — сказав він в інтерв’ю радіостанції Onda Cero.

Голова МЗС Іспанії також висловив переконання, що президента РФ Володимира Путіна не зупинить жодна мирна угода.

"Сьогодні я переконаний, що Путін продовжить атакувати та бомбити Україну. Тому я не бачу миру на горизонті наразі", – додав Хосе Мануель Альбарес.

Зазначимо, що європейські лідери, яких Париж запросив на екстрений саміт, обговорять ситуацію в Україні та безпеку на континенті.

Як вже повідомлялося, до Франції запрошено, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, а також лідерів Польщі, Великої Британії й Данії.

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