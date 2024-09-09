Путін продовжить погрожувати "ядеркою": в ISW прокоментували заяви директора ЦРУ

За оцінко ЦРУ, Росія розглядала можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року.

Очільник Кремля Володимир Путін продовжуватиме періодично погрожувати ядерною зброєю, але ці загрози не повинні лякати Захід.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW вважають це"частиною зусиль Кремля сприяти самостримуванню Заходу та впливати на ключові моменти в політичних дебатах щодо підтримки України".

Бернс заявив, що ЦРУ оцінило, що Росія розглядала можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року, і що він контактував з цього питання з директором Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергієм Наришкіним.

" Оцінка ЦРУ щодо можливої ​​готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні восени 2022 року відповідала посиленню російської риторики щодо ядерного протистояння на тлі успішних українських контрнаступальних операцій у Херсонській та Харківській областях. Проте ця риторика, швидше за все, була частиною рутинної інформаційної операції, спрямованої на стримування західної допомоги Україні в сфері безпеки, ніж показником готовності Росії застосувати ядерну зброю", - сказано у повідомленні.

Американські аналітики зазначають, що Кремль неодноразово посилався "на ледве завуальовані загрози ядерної конфронтації між Росією та Заходом під час ключових моментів політичних дискусій щодо подальшої військової допомоги Україні". Наприклад восени 2022 року Росія хотіла викликати страх серед тих, хто приймає рішення.

ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде.

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