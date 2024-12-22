Путін продовжує мілітаризацію російської молоді: в ISW оцінили наміри диктатора

Путін продовжує мілітаризацію російської молоді для довгострокової війни проти України. Диктатор має намір використовувати різні військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед суспільства.

Про це пишуть у ISW.

Що відомо

Як зазначають в Інституті, президент Росії Володимир Путін продовжує розширювати мережу програм військово-патріотичного виховання молоді в Росії та окупованій Україні напередодні майбутнього Кремля "Року захисника Вітчизни" у 2025 році. 20 грудня Путін затвердив список із чотирьох доручень російському уряду, у тому числі розпорядження про: створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для:

популяризації призову молоді на військову службу; розширення програми Кремля "Дороги Перемоги";

створення онлайн-платформи для організації програм військово-патріотичного виховання російської молоді;

переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.

"Програма Кремля "Дороги Перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей та молоді" і пропонує безкоштовні екскурсії російськими культурними та історичними місцями "військової слави" для російських дітей та молоді", - пояснюють фахівці з Інституту вивчення війни.

Раніше влада використовувала військові та спортивні тренувальні табори "Авангард" для мілітаризації та впровадження в українську молодь російських культурних та історичних наративів і, мабуть, розширює свою мережу цих та подібних таборів по всій Росії в рамках своїх довгострокових зусиль для формування сили.

"Кремль також готується розширити та підняти інші молодіжні військово-патріотичні організації, такі як Юнармія та Рух перших, для мілітаризації російської молоді. Крім того, він використовує свою програму "Час героїв", щоб розмістити ветеранів війни в Україні на урядові посади та мілітаризувати російське суспільство загалом", - зазначили аналітики.

20 грудня Путін заявив, що Кремль розглядатиме 2025 рік як "Рік захисника Вітчизни", вказавши, що він має намір орієнтувати політичні та ідеологічні пріоритети Росії на 2025 рік навколо російських ветеранів та подальшої мілітаризації російського суспільства.Кремль.

"Ймовірно, диктатор має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки Кремль продовжує планувати свої довгострокові воєнні дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами", - резюмували в ISW.

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін намагається представити економіку Росії як стабільну та зростаючу, але реальні економічні показники свідчать про зворотне. Диктатор звинуватив Центральний банк у неправильному регулюванні

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