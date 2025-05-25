Путін має чотири вразливі місця — ексрозвідник США

Очевидні вразливості президента РФ Володимира Путіна / © Associated Press

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Колишній офіцер військової розвідки назвав чотири очевидні вразливі місця президента РФ Володимира Путіна, які зрештою можуть призвести до його краху.

Про це розповів експерт з питань безпеки Девід Х. Карстенс, пише британський таблоїд The Sun.

Експерт також розповів, як «ахіллесова п’ята» Путіна ставить Росію на шлях до найбільшої кількості жертв 2025 року від початку повномасштабної війни в Україні.

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За його словами, його слабкості можуть призвести до того, що на нього чекає та сама доля, що й на Адольфа Гітлера. І, як він додав, «ахіллесова п’ята» тирана ставить Росію на шлях до найбільшої кількості втрат цього року з початку війни. Він упевнений, що 2025 рік, найімовірніше, стане найбільш смертоносним роком війни для Путіна.

Карстенс висловив думку, що Путін продовжує війну, попри колосальні втрати, оскільки він «не відчуває реального тиску» з метою укласти мирну угоду.

За словами розвідника, Росія вважає, що веде переговори з позиції сили. Проте це дивно, тому що за останні чотири місяці РФ зазнала приголомшливих втрат.

«Міністерство оборони Сполученого Королівства оцінило 160 000 втрат з боку Росії за перші чотири місяці 2025 року», — зазначив експерт.

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Чотири вразливих місця диктатора Путіна

У переліку критичних вразливих місць Путіна Карстенс передусім назвав військовий людський ресурс.

«По-друге, економіка Росії дуже крихка. Якщо станеться якийсь економічний шок, наприклад, різке падіння цін на паливо або втрата стратегічного торгового партнера, я думаю, система може дестабілізуватися», — сказав колишній офіцер розвідки.

Третьою вразливістю Путіна він назвав те, що він залежить від дуже вузького внутрішнього кола осіб:

«Його служби безпеки, ФСБ, його олігархи, деякі лояльні військові командири. Якщо триватимуть невдачі у війні, якщо буде, знаєте, тривати використання солдатів… невпевненість зростатиме, і це може розколоти внутрішнє коло».

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Четвертим слабким місцем Путіна Карстенс вважає те, що він «загруз у конфлікті, який не може підтримувати»:

«Це точно такий самий тип перенапруги, який в кінцевому підсумку переміг Гітлера в його завоюванні Європи».

Тим часом президент РФ Путін на вертольоті «відбивався» від українських дронів. В Росії вигадали новий анекдот про свого очільника.

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