Путін проґавив наступ російських добровольців: у Сухопутних військах ЗСУ оцінили їхню ефективність

Російські добровольці, які діють на території РФ, озброєнні важкою бронетехнікою та артилерією. Вони зайняли та утримують плацдарми в Курській та Бєлгородській областях – проводять масштабну операцію.

Про це "24 Каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, за два-три тижні до початку операції російських добровольців, Володимир Путін створив два окремих військових округи біля Балтики – Ленінградський та Московський. Диктатор хотів покращити наявні сили та засоби для того, аби зробити більш мобільною комунікацію між окремими підрозділами з метою відбиття потенційної загрози від країн НАТО.

Таким чином Путін готувався до війни з НАТО, але прогавив наступ абсолютно з іншого напрямку, де раніше велися рейдові дії.

"Путін настільки намалював картину війни з НАТО, що навіть його спецслужби не побачили, що готується в них перед носом".

"Це дуже потужна, цікава й в стратегічному плані прорахована повномасштабна військова операція, яка на даному етапі є вдалою. Вона дійсно обдумана та організована. Цього ніхто не заперечить. Наскільки це для Путіна важливо? У своїх виступах він розповідає, як вони будуть знищувати добровольців, як будуть їх перемагати. Якби він їх не сприймав серйозною загрозою, згадки про них би не було. І під вибори це прекрасний удар по російському самолюбству", – наголосив Тимочко.

Іван Тимочко зазначив, що операція російських добровольців продемонструвала те, що Путін не контролює ситуацію в Україні, що "авторитетні" ФСБ не зуміли вирахувати наступ визволителів Росії, яких насправді не кілька сотень, а декілька тисяч. Оскільки бійці не лише атакують російські позиції, а й вибудували логістичну мережу на території країни-агресорки, складують боєприпаси та відвозять в тил поранених.

"На цьому етапі в Путіна є вибір – або миритися з тим, що відбувається, або знімати якусь частину лінійних підрозділів, які розташовані на лінії фронту безпосередньо на окупованій території України та перекидати їх на напрямок Бєлгородщини й Курщини", – наголосив він.

Проте, Путін не знімає свої підрозділи з фронтових ділянок в Україні, адже він боїться, що бойові дії у Бєлгородській та Курській областях є відвертальним ударом, а основний – може відбутися на окупованій території.

Нагадаємо, бійці РДК 19 березня опублікували нове відео боїв у Бєлгородській області – вони показали кадри своєї операції в селі Козинка.

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