"Путін програє цю війну на полі бою" - німецький міністр економіки

За його словами, РФ наближається до поразки.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що агресорка Росія на чолі з президентом-диктатором Володимиром Путіним вже шляху до поразки у війні проти України.

Про це з посиланням на Габека повідомило видання Spiegel.

"Ніхто не міг подумати, що 2022-й закінчиться саме так. Путін програє цю війну на полі бою", - наглосив німецький міністр економіки.

За його словами, Кремль наближається до поразки, бо ЗСУ отримують зброю від Європи, країн НАТО та США. Габек наголосив, що українські захисники використовують озброєння вміло стратегічно та мудро.

"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну. Ми пройшли довгий шлях. Наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів", - заявив Габек.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал у відставці Джеймс Джонс заявив, РФ зазнала поразки вже сьогодні і Москві довелося змінити першочергову мету, яку їм, очевидно, вже не досягти. Щобільше - Путін був певен, що війна проти України буде короткою, а НАТО реагуватиме "деякою мірою безсило".

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