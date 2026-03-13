Путін пропонував Трампу вивезти уран з Ірану до Росії: що відповів президент США

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію російського лідера Володимира Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії. Москва пропонувала такий крок як частину угоди про припинення війни.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела в американській адміністрації.

Повідомляється, що роблема контролю над іранським ядерним арсеналом є критичною для США та Ізраїлю. Наразі Тегеран володіє 450 кілограмами урану, збагаченого до 60%, чого достатньо для створення понад 10 ядерних бомб протягом лічених тижнів. Вивезення цієї сировини до Росії теоретично могло б вирішити проблему без прямого втручання спецназу США чи Ізраїлю на іранські об’єкти. Проте американська сторона вважає таку угоду «невигідною».

«Це не перша пропозиція. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що нам потрібно переконатися, що уран захищений. Президент розмовляє з усіма — Сі, Путіним, європейцями — і він завжди готовий укласти угоду. Але це має бути хороша угода. Президент не укладає поганих угод», — заявив американський посадовець у коментарі виданню.

За даними журналістів, ідея щодо передачі урану обговорювалася під час телефонної розмови Трампа та Путіна у понеділок. Хоча Росія вже має досвід зберігання іранських ядерних матеріалів за угодою 2015 року, поточна ситуація ускладнюється військовими діями та недовірою між сторонами. Зокрема, Дональд Трамп вперше публічно визнав, що Москва може надавати Ірану розвідувальну допомогу у війні проти американських військ.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Пентагон розглядає різні варіанти отримання контролю над іранським ураном — від добровільної здачі арсеналів до силових операцій. Наразі США та Ізраїль обговорюють можливість відправки спецпідрозділів до Ірану на пізніх етапах війни для забезпечення безпеки ядерних об’єктів.

Сам Трамп в інтерв’ю Fox News Radio зазначив, що забезпечення урану наразі не є «головним пріоритетом», але може стати таким у майбутньому.

Нагадаємо, Росія допомагає Ірану воювати проти США та їхніх союзників на Близькому Сході, постачаючи ударні безпілотники власного виробництва.

Також ми писали, що президент США назвав «дурним» запитання про можливе захоплення стратегічного іранського острова Харк, проте натякнув на можливу зміну планів.

Також повідомлялося, віцепрезидент Джей Ді Венс скептично поставився до удару США по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну.

Один телефонний дзвінок прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу переконав президента США Дональда Трампа завдати удару по Ірану.