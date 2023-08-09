Путін пропонує не повідомляти міжнародні організації про запровадження воєнного стану у РФ

Якщо поправки ухвалять, це вкотре підтвердить, що російській владі начхати на права людини.

Російський президент-диктаторв Володимир Путін вніс до Держдуми проєкти поправок, згідно з ними РФ відмовляється повідомляти ООН та Раду Європи про запровадження або скасування воєнного та надзвичайного станів.

Про це повідомляє Коммерсант.

Зазначається, напередодні Путін випустив розпорядження про те, що офіційним представником президента у Думі під час розгляду поправок буде заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко.

"Чинна редакція законів про військове та надзвичайне становище передбачає, що президент у разі запровадження такого положення повідомляє генсека ООН та Ради Європи про відступ Росії від своїх зобов'язань за міжнародними договорами, пов'язаними з обмеженням прав і свобод громадян", - сказано у повідомленні.

У березні минулого року Росія була виключена з Ради Європи через вторгненням до України. Після цього в Росії денонсували низку конвенцій Ради Європи, в тому числі про права людини

Якщо поправки ухвалять, це вкотре підтвердить, що російській владі начхати на права та свободу людини в країні.

Варто додати, що військовий стан російська влада запровадила на частинах окупованих чотирьох областях України: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Там тривають бойові дії. Військовий стан було запроваджено у жовтні минулого року.

Як повідомляли раніше, за даними британської розвідки, Путін озброює "Росгвардію" артилерією.

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