"Путін просто розтрощив Росію об стіну": монах з Афону різко висловився про президента РФ

Путін / © Associated Press

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Монах з Афону різко висловився про ситуацію в Росії та наслідки правління Володимира Путіна. За його словами, дії російського президента призвели до ізоляції країни, погіршення економічної ситуації та масштабних втрат для російського суспільства.

Про це розповів чернець Андронік з Афону у TikTok.

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Як зазначає чернець, за деякими коментарями z-патріотів можна зробити висновок, що народ гідний свого правителя. Водночас чернець вважає, що добрих людей насправді багато, але вони є зірочниками режиму. За його словами, вони не можуть висловлюватися всередині Росії, адже це дуже небезпечно.

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Пропаганда, акцентує він, активно працює, щоб «розмити» розуміння ситуації громадянами РФ. Він закликає брати участь у соціально-політичній житті країни, а не ховатись за позицією «ми ніколи не дізнаємося правди».

Андронік підкреслює: Україна не збиралася ні на кого нападати, вона проводила антитерористичну операцію з метою захисту від агресії РФ, яка зі зброєю вторглася у суверенну державу.

«До 2022 року гаряча фаза війни вже давно була припинена, жертв уже не було. А тепер подивитесь, як Путін „звільнив“ мешканців Донбасу. Треба бути цілком божевільним, психічно хворим людиною з відсутністю мізків, щоб вірити цій пропаганді», — зазначає чернець.

Путін — унікальний: ніхто більше не зміг нанести Росії такої сильної шкоди

«Ядерній державі з величезними ресурсами він просто розтрощив країну об стіну», — заявив чернець.

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Він також зазначив, що вважає війну проти України згубною насамперед для самої Росії. За його словами, Москва втратила важливий європейський ринок, опинилася у міжнародній ізоляції та відстала у стратегічно важливих технологічних сферах.

Окремо чернець звернув увагу на розширення НАТО після початку повномасштабної війни. Він зазначив, що вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу став одним із наслідків російської агресії.

«Я ще у 2022 році кричав, що те, що робить Путін, це загибель. Загибель для Росії і горе для навколишніх країн, для сусідів, взагалі для всього світу», — сказав він.

І тепер росіянам пропонують йти на вибори, обирати «Єдину Росію» та ще 5 років повного свавілля та апокаліпсису.

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«Єдине, що Путін зміг зробити, це промити мізки людей. Люди перетворилися на овочів. Що ми маємо? Все зруйновано, повний занепад. Злидні, п’янство, руйнування. Занепад повний. Путін не приніс нічого, крім страждань, горя та розрухи. І це має закінчитися», — вважає він.

Водночас він наголосив, що не відотожнює Росію як країну та її народ із чинною владою.

«Держава і Батьківщина — це різні речі. Не путайте», — зазначив чернець, додавши, що вірити у майбутнє вільної Росії після завершення нинішнього політичного режиму.

Як ми писали, за оцінкою ISW, українські удари по російській інфраструктурі дедалі сильніше впливають на економіку РФ і змушують Кремль визнавати їхні послідки. Публічні заяви Володимира Путіна свідчать про те, що російська влада вже не може приховувати проблеми, спричинені війною та атаками України. Аналітики вважають, що це підриває кремлівський наратив про нібито неминучу перемогу Росії. Водночас удари по російських об’єктах створюють для Кремля дедалі більші економічні та політичні виклики. На думку ISW, ситуація демонструє зростання здатності України наносити Росії відчутної шкоди далеко за межами фронту.

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