Путін провалив імперські амбіції: війна в Україні може змінити майбутнє РФ

Війна в Україні може прискорити розпад РФ / © Associated Press

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Провальна війна Путіна в Україні може прискорити розпад Росії, а сама РФ є «лише тінню свого колишнього „я“»

Про це в ефірі програми On the Record на телеканалі TVP World заявив Норман Дейвіс — британсько-польський історик, який спеціалізується на історії Європи, Польщі, а також Центрально-Східного регіону.

Провал в Україні може прискорити розпад РФ: думка історика

Аналізуючи понад двадцятирічне правління російського диктатора, Дейвіс констатував крах його геополітичних амбіцій:

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«Спроби Путіна відновити Радянський Союз або принаймні Російську імперію в новій формі зазнали цілковитого краху», — каже історик.

За словами дослідника, Путіну вдалося повернути лише окремі фрагменти колишньої радянської сфери впливу. Водночас російський диктатор продемонстрував світові очевидні межі військових можливостей своєї країни. Війна проти України стала демонстрацією слабкості РФ на весь світ.

Ба більше, Дейвіс зазначив, що Москва дедалі сильніше підпорядковується Пекіну, і стала васалом Китаю. На думку експерта, черговий етап розпаду імперії може розпочатися саме з Далекого Сходу РФ, де Китай уже домінує в торгівлі та активно викачує природні ресурси.

Місто Владивосток розташоване на території, яку Цінська імперія передала Російській імперії у XIX столітті, і це лишається тільки питанням часу, коли Китай поверне собі ці території.

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Чи змусять російські еліти Путіна зупинитися

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Під час зустрічі сторони проаналізували ситуацію на дипломатичній арені та обговорили пошук механізмів для відновлення переговорного процесу задля припинення війни.

Хакан Фідан детально поінформував про посередницькі ініціативи Туреччини, спрямовані на досягнення сталого миру.

Окремо сторони зосередилися на аналізі настроїв усередині керівництва Росії щодо планів продовження чи завершення війни. Також вони обговорили, як далекобійні удари Сил оборони України впливають на суспільні настрої росіян, російську економіку та внутрішньополітичні процеси.

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