Путін проведе розширене засідання колегії Міноборони РФ, де обговорюватимуть майбутні завдання війни

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 грудня, проведе розширене засідання колегії Міністерства оборони Росії. Там буде звітувати про результати війни міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

"З основною доповіддю виступить міністр оборони Сергій Шойгу. Він доповість про хід проведення "спеціальної військової операції", кількість озброєння та військової техніки, що надійшла до військ у році, що минає, будівництво військової інфраструктури, результати міжнародної діяльності військового відомства та соціальної захищеності військовослужбовців", - інформує пресслужба російського диктатора.

Окрім цього, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, на засіданні в Національному центрі управління також поставлять завдання на 2023 рік.

У засідання візьмуть участь командування військових округів, видів та підрозділів військ ЗС РФ, керівники центральних органів військового управління та представники федеральних органів виконавчої влади.

Активність військ РФ та РБ у Білорусі

У вівторок, 20 грудня, з'явилася інформація, що у Білорусі Росія перекидає техніку ближче до кордону з Україною. Моніторингова група "Білоруський гаюн" інформує, що російські військові перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь.

Додамо, що 19 грудня російський презмдент-диктатор Путін вперше від 2019 року приїхав з візитом до Мінська. Разом із ним був міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі. Він наголосив, що Україна готова до сценарію безпосереднього втручання Білорусі у війну.

Козирі Путіна, виття Кремля та загроза Третьої світової війни | Романенко і Лещенко

Читайте також: