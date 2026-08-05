Путін провів масштабні перестановки в армії РФ: кого усунули та призначили

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін провів кадрові ротації та замінив командувачів армійських угруповань в Україні, призначивши зокрема керівника Військ безпілотних систем та перевівши на іншу посаду фігуранта воєнних злочинів у Бучі.

Про це повідомили пропагандистські російські ЗМІ.

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Зміни у керівництві угруповань «Центр» та «Схід»

Згідно з відповідним указом, угрупованням «Центр», яке діє в північно-західній та центральній частинах Донеччини, тепер замість Валерія Солодчука командуватиме генерал-полковник Андрій Іванаєв, який раніше очолював угруповання «Схід».

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Своєю чергою, Валерій Солодчук, який є причетним до воєнних злочинів у Бучі, наразі відсторонений від управління військами. Відтепер він керуватиме об’єднаною Службою тилу Міністерства оборони Росії.

Водночас командування угрупованням «Схід», що діє на півдні Донеччини, Володимир Путін доручив начальнику штабу цього ж підрозділу Петру Болгаєву.

Призначення у Військах безпілотних систем та Міноборони РФ

Окрім цього, Путін призначив командувачем військ безпілотних систем начальника штабу угруповання «Центр» Дениса Ляміна.

Також за рішенням міністра оборони Росії Андрія Білоусова відбулися інші кадрові перестановки. Наприклад, генерал-полковник Олександр Санчик відповідатиме за питання організації замовлень на озброєння та техніку.

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А заступник глави Міноборони РФ Олексій Криворучко отримав посаду відповідального за розвиток перспективного озброєння, військової та спецтехніки.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін призначив командувачем нових Військ безпілотних систем генерал-полковника Дениса Ляміна. Хоча за освітою він танкіст, Путін назвав 47-річного генерала «одним із найбільш кваліфікованих фахівців».

Раніше ми писали, через українські удари по нафтозаводах та нову стратегію США Росія опинилася у критичному стані. Зараз вона є найслабшою за весь час після розпаду СРСР і стрімко втрачає свою економіку та вплив у світі.

А у Newsweek вважають, що диктатор Кремля Путін своєю політикою та імперськими бажаннями самостійно зруйнував Росію.

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