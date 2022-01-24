Путін провів телефонну розмову з президентом Куби, де Кремль може розмістити свою військову базу

Президенти Росії та Куби нібито обговорили лише питання двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної взаємодії.
Президент країни-агресорки Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Куби Мігелем Діас-Канелем, де Міністерство закордонних справ РФ не виключає появу російських військових баз.
Про це йдеться на сайті адміністрації очільника Кремля.
Як зазначається у повідомленні, президенти Росії та Куби нібито обговорили лише питання двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної взаємодії. "Обговорено питання подальшої координації дій двох країн на міжнародній арені відповідно до принципів стратегічного партнерства та традицій дружби та взаєморозуміння", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков не заперечив можливості розгортання російської військової інфраструктури на Кубі або в Венесуелі, якщо США “не припинятимуть тиск”. "Я не хочу нічого підтверджувати, і нічого виключати теж не буду", - сказав тоді Рябков, відповідаючи на запитання журналістів.
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