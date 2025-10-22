Путін провів тренування ядерних сил, залучивши "тріаду": подробиці

Президент Росії Володимир Путін і ядерна зброя

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Росія під керівництвом президента Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням «ядерної тріади» — наземного, морського та авіаційного складників цих сил.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов доповів, що під час тренування стратегічних ядерних були задіяні рухомий ґрунтовий комплекс «Ярс» на космодромі Плесецьк, підводний човен «Брянськ» у Баренцевому морі та бомбардувальники Ту-95.

Реклама

Під час тренування було виконано пуски міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», балістичної ракети «Синева» та крилатих ракет.

Як стверджується, усі завдання тренування було виконано.

«Сьогодні у нас планове, хочу це підкреслити, планове тренування з управління ядерними силами. Щойно доповів міністр оборони», — сказав Путін на онлайн-зустрічі з керівництвом своєї армії.

До слова, у вересні аналітикиня військової розвідки США Ребека Коффлер застерегла: ризик глобальної ядерної війни зростає через дії Путіна, який «тримає палець на ядерній кнопці». Вона зазначила, що нещодавні провокації (як-от порушення російськими МіГ-31 повітряного простору Естонії) та масштабні навчання «Захід-2025», що включали моделювання тактичного ядерного удару, свідчать — РФ розглядає ядерну зброю як реальний бойовий інструмент.