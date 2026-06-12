Путін пригрозив новими ударами по Україні: що заявив

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив про наміри збільшити інтенсивність атак по інфраструктурних об’єктах на території України.

Про це російський диктатор повідомив під час свого публічного виступу, передають російськ ЗМІ.

Путін пригорозив новими атаками по Україні — що заявив

Говорячи про подальші дії окупаційних військ, очільник РФ відкрито пригрозив новими руйнуваннями. Цей терор він називає «гідною відсіччю».

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«Ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об’єкти», — заявив Путін.

Також диктатор запевнив, що зусилля опонентів не зможуть розколоти російське суспільство чи завдати критичної шкоди економіці країни-агресорки.

«І їм не вдасться вирішити ані завдання роз’єднання суспільства, ані завдання нанесення нам шкоди у сфері економіки. Такої, у всякому разі, якої вони домагаються», — додав він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Путін зробив абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні. Також він видав нову теорію про причини розширення НАТО.

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Також російський диктатор Володимир Путін вирішив похизуватися масштабами своєї агресії та відверто зізнався, яку саме кількість окупаційного війська він наразі зігнав на війну проти України.

Також у Bloomberg наголошують, що навіть на тлі успіхів України війна може стати ще небезпечнішою, адже загнаний у кут Путін здатен підвищити ставки.

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