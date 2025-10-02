ТСН у соціальних мережах

Путін пригрозив ударити по українських АЕС: що відомо

Російський диктатор пригрозив ударити по українських енергооб’єктах.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін фактично пригрозив ударом у відповідь по українських атомних електростанціях (АЕС), звинувативши Київ у нібито атаках на лінії електропостачання Запорізької АЕС.

Про це він заявив на пленарному засіданні XXII щорічної зустрічі Міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

У своїй заяві він прямо попередив Україну про потенційну «дзеркальну» відповідь:

«У Києві мають задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально», — сказав Путін.

Нагадаємо, Путін виступив із низкою заяв, у яких прокоментував поточну геополітичну ситуацію, наголосивши на незворотності формування багатополярного світу. Реагуючи на спроби західних країн зберегти глобальну гегемонію, Путін використав російське прислів’я: «Проти лому немає прийому, окрім іншого лому».

Президент РФ Володимир Путін поскаржився на те, що Росії відмовили у вступі до НАТО, та нагадав, що таку ж відмову отримав Радянський Союз.

Також Путін заявив, що не розпочинав би війну в Україні, якби у США при владі був Дональд Трамп. Водночас господар Кремля цинічно зауважив, що закінчити війну тепер заважає Європа.

