Що приховував Путін: мова тіла на зустрічі з Віткоффом виявила несподівані сигнали

Володимир Путін / © Associated Press

Зустріч президента РФ Володимира Путіна зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Кремлі стала предметом пильної уваги експертів. Зокрема, фахівець із мови тіла Інбаал Хонігман проаналізувала відео з переговорів, опубліковане російським посольством. Вона дійшла висновку, що Путін свідомо використовував жести для «ствердження своєї влади».

Про це повідомляє Daily star.

Вимога уваги та домінування

Ключовим моментом, на який звернула увагу Хонігман, стало несподіване ляскання Путіна по столу.

«Він кладе одну руку на стіл перед собою, чутно ляскаючи! Це вимога уваги. Цим Путін стверджує свою владу в кімнаті. Він головний», — пояснила експерт.

За словами Інбаал Хонігман, на початку зустрічі Путін, Віткофф і Кушнер тримали руки під столом. Це створювало враження, ніби вони «приховували свої карти». Цю тишу порушив саме російський лідер.

Тривога та «рука стрільця»

Незважаючи на демонстрацію домінування, експертка помітила ознаки тривоги у мові тіла Путіна. Хонігман зазначила, що Кушнер «неспокійно ворушиться на стільці», демонструючи більше нервозності, ніж інші. У короткому відео видно, як Путін використовує лише одну (праву) руку для акцентування слів та світської розмови про Москву, тоді як його ліва рука залишається нерухомою та невидимою.

«Це нагадує ходу Путіна, який тримає одну руку завжди готовою до всього, як стрілець. Ми бачимо руку колишнього агента КДБ, яка постійно згинає та розслабляє, що також свідчить про певну тривогу з його боку», — додала Хонігман.

Паралельно з переговорами в Москві, президент України Володимир Зеленський у Дубліні заявив, що його реакція на результати переговорів залежатиме від відповіді, яку він отримає від американської сторони.

На запитання про можливу зустріч із Віткоффом у найближчі дні, Зеленський наголосив, що посланця США будуть раді бачити в Києві, «якщо ми зможемо розраховувати на реальний конкретний діалог, а не просто на слова». Український президент також підтвердив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом.

«Якщо сигнали будуть справедливими з нашими партнерами, то, можливо, ми дуже швидко зустрінемося з американською делегацією… Все залежить від сьогоднішніх розмов», — написав Зеленський у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Кремлі тривала зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з американськими переговірниками — спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і радником президента США та його зятем Джаредом Кушнером.

Російський диктатор Путін не демонстрував майже жодних ознак компромісу під час зустрічі з представника США на переговорах щодо України. Щонайменше є три пункти мирного плану, за якими Кремль у жодному разі не піде на поступки.

Раніше в ISW зробили прогноз, чим завершаться переговори Путіна та Віткоффа щодо мирного плану.