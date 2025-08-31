Володимир Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Російський президент Володимир Путін сьогодні, 31 серпня, прибув до китайського міста Тяньцзінь, де стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Візит триватиме чотири дні.

Про це повідомляє Reuters.

Китайський очільник Сі Цзіньпін зустрів Путіна червоною доріжкою, музичним супроводом та рукостисканням. Дружина очільника КНР Пен Ліюань теж особисто привітала диктатора Росії.

Під час появи Путіна на майданчику саміту для делегацій лунала відома російська пісня «Калинка-Малинка».

Китайські державні ЗМІ підкреслюють, що нинішні відносини між Москвою та Пекіном перебувають «на історично високому рівні».

Хто ще прибув на саміт ШОС до Китаю

Окрім Путіна, на зустрічі очікується близько 20 світових лідерів, зокрема прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, білоруський керівник Олександр Лукашенко.

Як зазначають оглядачі, саміт ШОС в Китаї 2025 року — наймасштабніший від моменту створення організації 2001-го.

Останнім часом структура значно виросла. А саме тут 10 постійних членів, 16 країн-спостерігачів і партнерів з діалогу.

Тематика організації вже давно виходить за рамки безпеки та боротьби з тероризмом — вона охоплює також економічне та військове співробітництво.

Аналітики наголошують, що Сі Цзіньпін використовує цей саміт, щоб продемонструвати альтернативний світовий порядок без домінування США та паралельно надати дипломатичну підтримку Росії, яка потерпає від західних санкцій.

Що насправді потрібно Путіну від Сі

Тим часом українські експерти пояснюють справжню мету візиту до Китаю.

Так колишній міністр закордонних справ України та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в ефірі Radio NV сказав, що Путін їде «молити» Сі про подальшу підтримку у війні проти України, адже саме від Китаю, на думку дипломата, залежить, наскільки довго Росія зможе ще вести цю війну.

«Для Путіна головне — не залишитися сам на сам і не бути кинутий напризволяще», — наголосив Огризко.

Експерт також звернув увагу на те, що відсутність Путіна в Москві протягом чотирьох днів може бути небезпечною для нього, адже серпень традиційно стає для Росії місяцем криз і катастроф.

Втім, навіть якщо під час візиту нічого не трапиться, ситуація для РФ не зміниться кардинально. Подальша доля Москви, за словами Огризка, визначатиметься виключно тим, наскільки Пекін готовий її «підтримувати на плаву».

Дипломат переконаний, що Москва й надалі залежатиме від економічної та військової допомоги Китаю.

«Я думаю, що головна мета Путіна — буквально вимолити у свого східного сюзерена, щоб той його ще трохи протримав», — резюмував Огризко.

Тим часом диктатор Росії дійсно шукає підтримки Сі Цзіньпіна, адже сам напередодні візиту до Китаю заявив про «стратегічне партнерство» з Пекіном. Путін сподівається заручитися ще більшою підтримкою Сі Цзіньпіна на тлі війни проти України та конфронтації із Заходом.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін хоче звільнити одного з високопоставлених чиновників своєї адміністрації, який нібито висловлював незгоду з війною та наполягав на обмеженні повноважень силових структур.

Диктатор Росії підписав указ про ліквідацію двох управлінь адміністрації президента, якими опікувався Дмитро Козак — давній соратник Путіна, який працював з ним ще від 1990-х та очолював його передвиборні штаби.