Путін прискорив план нападу на країни Балтії: експерт назвав дату

2027 замість 2030: Росія прискорює плани нападу на країни Балтії / © Associated Press

Реклама

Росія суттєво посилила свої військові спроможності і проводить «тестування» обороноздатності країн Балтії та Північної Європи.

Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, передає канал «Ми-Україна».

Йдеться про провокації із застосуванням дронів, хоч і без бойових частин, заходи кораблів РФ у чужі територіальні води і порушення повітряного простору російською штурмовою авіацією.

Реклама

«Всі країни регіону Балтійського моря були випробувані саме з пуском цих російських дронів. Регулярно заходять і судна російського флоту, залітають літаки. Це все не знаходить адекватної відповіді від країн, які є членами НАТО. Отже, для себе росіяни роблять висновок, що дати можливих провокацій або збройної агресії можуть бути зміщені на 3 роки», — зазначив експерт.

Кузан зауважив, що якщо раніше західні розвідки говорили про 2030 рік, як рік початку агресії проти країн Балтії, то тепер, зокрема, і наша розвідка повідомляє про 2027 рік.

Він додав, що ключова проблема полягає у різниці темпів, адже РФ швидко збільшує військовий потенціал, тоді як країни Європи роблять це значно повільніше.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення в Балтію — це реальність, до якої Москва готується вже зараз і чекає лише на «зручний момент».