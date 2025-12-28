ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
408
Час на прочитання
1 хв

Путін прискорив план нападу на країни Балтії: експерт назвав дату

За словами експерта, Росія нарощує спроможності для агресії проти Балтії та Північної Європи.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
2027 замість 2030: Росія прискорює плани нападу на країни Балтії

2027 замість 2030: Росія прискорює плани нападу на країни Балтії / © Associated Press

Росія суттєво посилила свої військові спроможності і проводить «тестування» обороноздатності країн Балтії та Північної Європи.

Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, передає канал «Ми-Україна».

Йдеться про провокації із застосуванням дронів, хоч і без бойових частин, заходи кораблів РФ у чужі територіальні води і порушення повітряного простору російською штурмовою авіацією.

«Всі країни регіону Балтійського моря були випробувані саме з пуском цих російських дронів. Регулярно заходять і судна російського флоту, залітають літаки. Це все не знаходить адекватної відповіді від країн, які є членами НАТО. Отже, для себе росіяни роблять висновок, що дати можливих провокацій або збройної агресії можуть бути зміщені на 3 роки», — зазначив експерт.

Кузан зауважив, що якщо раніше західні розвідки говорили про 2030 рік, як рік початку агресії проти країн Балтії, то тепер, зокрема, і наша розвідка повідомляє про 2027 рік.

Він додав, що ключова проблема полягає у різниці темпів, адже РФ швидко збільшує військовий потенціал, тоді як країни Європи роблять це значно повільніше.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення в Балтію — це реальність, до якої Москва готується вже зараз і чекає лише на «зручний момент».

Дата публікації
Кількість переглядів
408
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie