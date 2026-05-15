Путін збирається їхати до Пекіна / © Associated Press

Реклама

У травні Китай може прийняти лідерів США та Росії з різницею у кілька днів. Аналітики вважають, що такі дипломатичні маневри можуть вплинути на глобальну політику та підтримку України.

Про це пише Bloomberg.

Російський лідер Володимир Путін здійснить візит до Китаю невдовзі після поїздки президента США Дональда Трампа. За даними медіа, поїздка запланова на 20 травня 2026 року.

Реклама

«Візит Путіна до Китаю буде його першою поїздкою за кордон цього року, що підкреслює тісні зв’язки між Пекіном і Москвою. Обидві країни розглядають одна одну як ключових партнерів у ширшій боротьбі проти світового порядку, очолюваного США. За останні чотири роки Пекін став ключовим союзником Москви, оскільки Росія потрапила під величезні економічні санкції Заходу через війну проти України», — зазначають журналісти.

Візит Трампа до Китаю — останні новини

Президент США Дональд Трамп вперше за дев’ять років вирушив до Китаю. Попереднього разу Трамп був з офіційним візитом у Китаї в листопаді 2017 року — під час свого першого президентського терміну.

Останнє десятиліття всі контакти між Китаєм та США — політичні, дипломатичні, військові — поступово зійшли нанівець.

Сі нарешті зустрівся із Трампом / © Associated Press

Зустріч Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном має подовжити перемир’я між двома головними економічними та військовими державами планети, укладене минулої осені. Проте вона не зможе врегулювати жодної прямої проблеми у двосторонніх відносинах, а тим більше не торкнеться проблем непрямих, зокрема війни Росії проти України, впевнені експерти.

Реклама

Крім того, аналітики вважають, що особистий контакт із Трампом допоможе Сі Цзіньпіну подовжити тарифне перемир’я, послабити обмеження в торгівлі та переконати Трампа не посилювати, а то й послабити підтримку Тайваню.

Раніше Трамп говорив, що планує провести «довгу розмову» про війну з Іраном із Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Пекіна. Водночас він применшив потребу в допомозі Китаю для завершення конфлікту.

Новини партнерів