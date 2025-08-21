Путін призначив керувати наступом на Суми та Харків генерала, який бомбив Сирію

Війна в країні / © ТСН

Реклама

Російський генерал Євген Никифоров призначений новим командувачем угруповання військ «Північ», у зоні відповідальності якого Харківська, Сумська та Чернігівська області України, а також прикордонні регіони РФ. Свого часу він керував російськими військами у Сирії.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на повідомлення Міноборони РФ.

У четвер, 21 серпня, у військовому відомстві держави-агресорки відзвітували про відвідування позицій угруповання міністром Андрієм Білоусовим. Він заслухав доповідь командувача генерал-полковника Євгена Никифорова про оснащення бійців «сучасним озброєнням та військовою технікою».

Реклама

Відомо, що від червня до жовтня 2021 року Никифоров очолював угруповання військ ЗС РФ у Сирії. Зокрема він приймав святковий парад на авіабазі Хмеймім.

Згодом 55-річний Никифоров командував Західним військовим округом Росії, який потім розформували, після чого на його території було створено Ленінградський та Московський військові округи.

За інформацією СБУ, Никифоров був пов’язаний із ватажком ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним, а його найманці у 2014 році під час окупації Донбасу виконували накази цього генерала.

Він же, за даними СБУ, розпорядився збити Іл-76МД, який транспортував боєприпаси та бронетехніку для бійців ЗСУ, які захищали аеропорт Луганська у червні 2014 року. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 49 людей.

Реклама

У серпні 2016 року Генпрокуратура України внесла Никифорова до списку обвинувачених у «злочинах проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку».

Нагадаємо, під час війни в Україні військові російської «елітної» бригади навмисно завдавали собі вогнепальних поранень, які потім оформлювали як «бойові». Серед самострілів — полковник Артем Городилов і його підлеглий, підполковник Костянтин Фролов на прізвисько «Палач».