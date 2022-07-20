"Путін - психопат з ознаками садиста та нарцис": психіатр із США описав стан кривавого диктатора

Експерт, який спеціалізується на психопатичних розладах особистості, не сумнівається, що Путін - "типовий психопа, та ще й з ознаками садиста". Окрім цього, у російського президента ще присутній нарцисичний розлад особистості. Професор упевнений, що в такому психічному стані Путін надзвичайно небезпечний і здатний використовувати ядерну зброю.

Про це йдеться у статті The Insider.

Американський психіатр розповів, що кілька років стежить за діями Володимира Путіна. Джеймс Феллон поспілкуватися з колишніми главами України, а також представниками керівництва Росії, Чечні, Білорусі та Німеччини та прочитав все, що вдалося знайти про його виховання та становлення. Після цього американський професор запвенив, у Путіна справді були важливі передумови для розвитку так званих розладів особистості кластера B — найнебезпечніших, включаючи психопатію та нарцисичне розлад особистості.

Однією з ключових подій для формування психопатії Путіна, як вважає амриканський професор, став розпад Радянського Союзу, який, зокрема, призвів до створення сучасної незалежної України.

" Це було схоже на травму молодого Гітлера, коли він вважав, що Німеччина була віддана першими лідерами Веймарської республіки у 1918 році наприкінці Першої світової війни. Потім у 2011 році Путін став свідком болісної смерті лівійського диктатора Каддафі, що не могло не стривожити його глибинний страх — насильницьку зміну режиму. Все неявне розкрилося останні кілька років, а особливо яскраво — останні кілька тижнів до 24 лютого. Путін, як Гітлер, розкрив свою справжню сутність, і стало ясно, що він діє саме як психопат, а не соціопат і точно не як звичайна людина з поганими схильностями", - зафіксував він.

Крім цього, Путіна можна віднести до злоякісних нарцисів. На думку психіатра, в очільника Кремля спостерігаються риси садиста.

"Крім важкого дитинства, у дорослому житті Путіна було кілька травм, одна з яких очевидна — розпад Радянського Союзу, який призвів, серед іншого, до створення сучасної незалежної України. Це було схоже на травму молодого Гітлера... Потім у 2011 році Путін став свідком болісної смерті лівійського диктатора Каддафі, що не могло не стривожити його глибинний страх — насильницьку зміну режиму. Все неявне розкрилося в останні кілька років, а особливо яскраво — в останні кілька тижнів до 24 лютого. Путін, як Гітлер, розкрив свою справжню сутність, і стало ясно, що він діє саме як психопат, а не соціопат і вже точно не як звичайна людина з поганими схильностями", - розповів психіатр.

"Путін думає так само, як Гітлер, а ще має ядерну зброю. Нині він надзвичайно небезпечний. У подібних обставинах контроль над ситуацією може взяти в руки якийсь розсудливий і рішучий генерал, як це намагалися зробити в нацистській Німеччині. Ми не знаємо, напевно, чи будуть в його оточенні люди, які можуть прибрати палець з кнопки", - зазначив американець.

Насамкінець психіатр із США радить поступово і постійно, але без заявих різких рухів, тиснути на Путіна — так він неодмінно помилиться. Як пояснив американець, ц е найкраща тактика у боротьбі з психопатами. Потрібно зберігати тиск, не роблячи різких рухів. Це особливо важливо, щоб здобути над ним перемогу, не спровокувавши ядерної війни.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чим диктатор Володимир Путін займався останні 20 років.

Мер Москви і путінські байкери: хто потрапить до сьомого пакета санкцій

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.