"Путін радиться з шаманами про війну": що криється за поїздкою диктатора до Монголії - Spiegel

Російський президент Володимир Путін на початку вересня цього року відвідав Тулу, а після неї - Монголію. Офіційна причина візиту - меморіальний захід. Але багато росіян вважають, що у нього були інші плани.

Про це пише Spiegel.

Для чого насправді Путін відвідав Монголію

Путін провів у Монголії два дні. Головною темою обговорення під час цього візиту було, звичайно, чи наважиться країна, яка сильно залежить від російського газу та електроенергії, заарештувати його та видати до Гааги, як цього вимагає Міжнародний кримінальний суд.

Але коли візит завершився і Путін тихо пішов, у Москві піднялася інша тема: навіщо президент туди взагалі поїхав? Чи справді Монголія зараз є таким важливим зовнішньополітичним партнером?

Версія, яку обговорюють джерела, наближені до Кремля, це – шамани. Монголія і Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів у світі. Саме з Туви Путін вирушив до Монголії.

"Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики. І, мабуть, він поєднує інтерес до православної містики з язичницькими традиціями. Кілька років тому Путін в одному зі своїх публічних виступів зробив дуже дивний жест. Намагаючись пожартувати, він раптом згадав у розмові диявола, а потім інстинктивно схрестив рот. Це досить поширений хід - для росіянина XVIII століття. Зараз у Росії цього вже ніхто не робить. 20 століття і влада комуністів знищили всі православні забобони, які існували раніше", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Путін багато часу проводить з так званими старцями з Валаамського монастиря, яких особливо шанували православні містики середньовічної Русі.

"Якщо придивитися, то сьогоднішні старці мають мало спільного зі "святими отцями", які колись жили в православних монастирях. Одного з них, Зосиму, наприклад, описав Достоєвський у "Братах Карамазових". У ній він — шанований монах, до якого звертаються за порадою тисячі паломників, і він намагається наставити головних героїв книги на шлях праведності", - вказано в повідомленні.

Навернення Путіна і його соратників

Ще 35 років тому всі члени російської політичної еліти були атеїстами. Так говорила комуністична партія. Пізніше вони раптово стали вірянами і сповідували зовсім інші релігії. В оточенні Володимира Путіна є надзвичайно благочестиві євреї, а також мусульмани.

Особливу роль відіграв Сергій Шойгу, людина, яка останні дванадцять років була міністром оборони, а до цього – міністром цивільного захисту. Саме Шойгу першим познайомив Путіна з шаманами.

Путін і Шойгу часто подорожували разом у нульові, коли він виступав особистим туроператором Путіна, організовуючи для нього ексклюзивні поїздки в важкодоступні регіони Росії.

Наприклад, багатьом запам'яталася їхня спільна поїздка в Туву 2009, під час якої Путін їздив верхи на коні з голими грудьми і плив, як метелик, по гірській річці. Також Путін і Шойгу разом відпочивали в Туві в 2017, 2018 і 2021 роках - і це лише офіційна інформація пресслужби Кремля.

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Під час таких поїздок Шойгу і Путін нібито брали участь у шаманських ритуалах. Це захоплювало російського президента не менше, ніж православна містика.

Ритуали Путіна та Шойгу

Кажуть, Шойгу запропонував Путіну прийняти ванну в крові молодих оленячих рогів, щоб омолодитися. До моменту окостеніння роги стають м’якими і наповнюються кров’ю. Згідно з язичницькими переказами, такі молоді роги потрібно відпиляти і зробити з їх відвару ванну, яка, як кажуть, має чудодійні властивості.

Чутки про шаманські ритуали, в яких бере участь Путін, досить популярні в останні роки. Наприклад, політолог із дуже суперечливою репутацією Валерій Соловій 2022 року стверджував, що нападу Росії на Україну передував язичницький обряд, який шамани провели для Путіна в його резиденції в Сочі. Вони нібито приносили в жертву орла і передбачали успіх військової операції.

"Близьке до Кремля, каже, що Путін багато консультувався з різними містиками перед початком вторгнення, і всі вони запевняли його у військовій перемозі", - вказано в повідомленні.

Війна і шамани

Після розпаду Радянського Союзу шаманство пережило відродження в азіатських регіонах Росії та Монголії. Подібно до старійшин церкви, багато новонавернених шаманів мають тісні зв’язки з владою, тому вони можуть говорити не те, що їм нашіптують духи, а те, що хочуть почути офіційні особи.

Джерела повідомляють, що на одному з перших ритуалів, організованих для Путіна, співробітникам його адміністрації не сподобався зовнішній вигляд учасників церемонії: шамани, мовляв, виглядали занадто молодими і недостатньо респектабельними. Тоді, мабуть, було вирішено замінити їх акторами, які добре знають ритуал. Церемонія була видовищною, всі були задоволені.

У травні цього року головний поборник шаманства в російському уряді Сергій Шойгу втратив посаду міністра оборони. Здається, це ніяк не впливає на ставлення Путіна до окультизму. Він просто їздив у Монголію і Туву без Шойгу.

Зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений.

"Однак ця версія звучить як велика фантастика. Жодне з моїх джерел не може підтвердити це. Проте зустріч із монгольськими шаманами, схоже, відбулася", - пише автор матеріалу.

Тим часом Путін не хоче оголошувати ще одну часткову мобілізацію через побоювання внутрішнього невдоволення, однак ймовірність не виключається.

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