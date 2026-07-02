Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін знову збільшує штат служби, яка відповідає за його особисту безпеку, на тлі затяжної війни проти України та зростання внутрішніх викликів для Кремля.

Про це пише видання The Telegraph.

Путін збільшив кількість співробітників, відповідальних за його особисту охорону, до понад 800.

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Це вже вчетверте, коли Путін віддає наказ про посилення охорони від моменту початку повномасштабного вторгнення до України.

Від початку цього року, за оцінками європейських розвідувальних служб, було запроваджено суворіші протоколи безпеки через загрози з боку українських безпілотників та побоювання щодо можливого державного перевороту або замаху.

Повідомляється, що співробітникам, які працюють у безпосередній близькості від Путіна, заборонили користуватися мобільними телефонами чи іншими пристроями з доступом до Інтернету, а також громадським транспортом. У їхніх будинках також було встановлено системи безпеки.

Експерти звертають увагу, що посилення охорони глави держави під час війни може мати не лише практичне, а й політичне значення. Для російського керівництва демонстрація захищеності першої особи є способом показати стабільність влади та контроль над ситуацією.

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Водночас збільшення структури, яка охороняє Путіна, відбувається на тлі атак по російській території, ударів по військових і паливних об’єктах, а також появи нових загроз для російської інфраструктури. Це змушує Кремль приділяти більше уваги захисту ключових центрів прийняття рішень.

Російська влада традиційно пояснює розширення силових структур необхідністю забезпечення державної безпеки. Однак критики Кремля вказують, що подібні кроки можуть бути ознакою зростання побоювань серед російського керівництва щодо внутрішніх ризиків.

Нагадаємо, Володимир Путін може втратити владу протягом трьох років: через заколот еліт або через громадянську війну, пише Forbes. Влада Путіна похитнулась після ударів України по окупованому Криму та після втрат на фронті.

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