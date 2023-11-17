Путін раптом став на захист ЛГБТ-спільноти, яку в Росії хочуть визнати “екстремістською”

У Росії діє закон про заборону так званої ЛГБТ-пропаганди, під якою розуміють будь-які схвальні висловлювання про ЛГБТ-спільноту.

У п’ятницю, 17 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін раптом визнав право представників ЛГБТ-спільноти бути частиною суспільства. Це сталося того ж дня, коли російський Мін’юст звернувся до Верховного суду РФ з вимогою визнати "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістським.

Як повідомляють російські пропагандисти, заяву про сексуальні меншини господар Кремля зробив у виступі на "Санкт-Петербурзькому міжнародному культурному форумі".

Путін поділився із присутніми своїм баченням перемог “на різних конкурсах у західних країнах”, на яких, як він вважає, “щоб щось виграти, потрібно або розповісти, або написати, або показати із життя сексуальних меншин, трансгендерів та трансформаторів - багато усіляких назв".

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"Несподівану річ скажу: і вони теж, ці теми і ці люди, мають право на те, щоб вигравати, показувати, розповідати. Тому що це теж частина суспільства, те, чим живуть люди”, - погодився російський президент, але одразу додав, що “погано, якщо тільки вони виграють усілякі конкурси”.

Варто зауважити, що в Росії діє закон про заборону так званої ЛГБТ-пропаганди, під якою розуміють будь-які схвальні висловлювання про ЛГБТ-спільноту. Будь-якого іншого громадянина, який дозволив би собі такі твердження, могли б оштрафувати на суму до 200 тисяч рублів як приватну особу і до 400 тисяч як посадову.

За збігом обставин, визнання Путіним ЛГБТ-спільноти частиною суспільства збіглося в часі з вимогою Міністерства юстиції Росії заборонити за "екстремізм" "міжнародний громадський рух ЛГБТК+". Слухання з цього приводу призначено на 30 листопада у Верховному суді Росії.

Нагадаємо, навесні 2023 року в Росії затримали двох популярних блогерів за звинуваченням у порушенні закону, який забороняє “пропаганду” ЛГБТ-стосунків. Громадянин Китаю Хаоян Суй та етнічний грузин і громадянин РФ Гела Гогішвілі на своїх каналах у соціальних мережах відкрито документували своє життя як гомосексуальна, міжрасова пара, яка живе в Росії.

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