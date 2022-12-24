Путін раптово скасував візит до Нижнього Тагіла: ЗМІ пишуть про проблеми зі здоров’ям

Російський президент-диктатор Володимир Путін раптово скасував запланований візит до Нижнього Тагіла, де мав відвідати танковий завод.Несподівана зміна планів глави Кремля підгріла чутки про погіршення його стану здоров'я.

Це вже не перший захід за участі "фюрера", який скасували британське видання The Sun.

Зазначається, що у російському місті до приїзду президента ретельно готувалися не один день. Зокрема, дороги за ймовірним маршрутом вичистили, обмежиои рух по місту та навіть скасували відкриття ялинки в одному з районів.

Втім, Путін до Нижнього Тагілу не прилетів попри те, що його охорона була на місці, лімузин спеціально перевезли до міста та біля аеропорту чекав кортеж. Чому візит диктатора скасували, не відомо. Втім, іноземні таблоїди пишуть про проблеми зі здоров'ям Володимира Путіна.

"Він виглядав нервовим, хитався і іноді задихався. Існує припущення, що він може страждати від раку шлунка або навіть хвороби Паркінсона. Його бачили накритою щільною ковдрою під час параду, а минулого тижня він розгойдувався і невиразно розмовляв, тримаючи келих шампанського", - пише The Sun.

До слова, на початку грудня Daily Mail писало про те, що Путін послизнувся на сходах у власній резиденції й пошкодив куприкову кістку. Крім того, він перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки. Інцидент нібито стався на очах в охоронців президента, які швидко йому допомогли та викликали медиків. Після обстеження у нього діагностували забій куприка та м’яких тканин.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що великої пресконференції президента-диктатора до Нового року "не планується".

Також Путін цього року не візьме участі у традиційній зустрічі титулованих учасників Нічної хокейної ліги на Красній площі в Москві. Раніше "фюрер" упродовж кількох років грав разом і російськими та радянськими хокеїстами.

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