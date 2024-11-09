Путін ратифікував договір про взаємну оборону Росії та КНДР: що це означає

Угода вимагає від кожної сторони прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про ратифікацію договору про стратегічне партнерство Російської Федерації з Північною Кореєю, який включає положення про взаємну оборону.

Про це стало відомо з опублікованого в суботу, 9 листопада, указу президента РФ, повідомляє Reuters.

Угода, підписана Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у червні 2024 року після саміту в Пхеньяні, вимагає від кожної сторони прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.

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Верхня палата російського парламенту ратифікувала договір цього тижня, а нижня палата схвалила його минулого місяця.

Сьогодні Путін підписав указ про цю ратифікацію.

Договір зміцнює зв’язки між Москвою та Пхеньяном, які і без того були тісні від моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Звіти з Південної Кореї та західних країн говорять про те, що Пхеньян постачав Росії зброю. Українські експерти заявляють, що на місцях російських терористичних повітряних ударів знайшли сліди північнокорейських ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що Пхеньян направив до Росії 11 тисяч військових, і деякі з них уже зазнали втрат у боях із українськими військами в Курській області РФ.

Росія офіційно поки що не підтверджувала присутність північнокорейських військ.

Нагадаємо, курське угруповання Сил оборони України готується до зіткнень з північнокорейськими військами. Офіційні особи в Києві підтверджують, що фіксуються поодинокі бойові зіткнення з новими союзниками Росії, а отже, почалася нова небезпечна фаза війни.

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