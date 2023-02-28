Путін разом з Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї і витрачають гроші з "общака" – ЗМІ (фото)

Президент Росії Володимир Путін разом гімнасткою та ймовірною мамою його дітей Аліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї та витрачають гроші з кіпрського офшору Ermira Consultants, який є "общаком" для очільника Кремля та його оточення.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Проект".

Резиденція російського диктатора та його ймовірної дружини чи коханки вже обросла навколо віп-селами. Для купівлі елітної нерухомості пара користується захованими на Кіпрі коштами Путіна. Гроші здебільшого відмиваються через компанію Ermira Consultants, на яку записані частки у важливих для президента РФ підприємствах.

Журналістам видання вдалося поспілкуватися з ексменеджером бізнесу одного з найближчих друзів Путіна, який був причетний до керування таємною фінансовою мережею, до складу якої входила й компанія Ermira. Ексменеджер розповів, що до 2015 року власником компанії була підставна особа, а саме петербурзький адвокат Владислав Копилов. Насправді ж із рахунків Ermira оплачувалися покупки для Путіна та його близьких, зокрема за ці гроші купувалися квартири і будинки. Джерело видання назвало компанію Ermira "общаком".

Володіння офшором від 2015 року могло перейти до людей російського олігарха Аркадія Ротенберга. За даними джерел, близькі президента Росії зустрічалися з Ротенбергом, бізнесменом і другом Путіна – Юрієм Ковальчуком, їхніми підлеглими і озвучували, що їм потрібно.

Після цього близькі російського диктатора на гроші Ermira купували житло. Так, 2011 року на ці гроші для Кабаєвої було придбано чотири квартири в Сочі та оформлено їх на довіренях осіб.

Також у статті йдеться, що Ermira збагачувалася і на колообігу акцій НМГ, раду директорів якої очолює Кабаєва. Так, 2013 року кіпрська компанія придбала 7,5% акцій за 76 млн євро. Однак вже через три місяці, ймовірно, продала їх структурам російського олігарха Геннадія Тимченка на 65,6 млн євро дорожче.

Варто звернути увагу, що офіційними власниками всієї нерухомості, яку купує офшор Путіна, є його компанія або підставні особи, а не напряму його рідні.

У матеріалі видання також вказується, що Путін і Кабаєва мешкають разом. У резиденції президента РФ на Валдаї часто бувають помічниці та двоюрідні сестри гімнастки. Одна з її сестер має житло неподалік.

Зазначається, що на території резиденції на Валдаї для Кабаєвої та дітей збудований окремий дерев'яний терем. Ідентичний окремий будинок для ймовірної коханки Путіна розташований поруч із його палацом.

А так же, куча не очень умных людей бегала кругами и орала "дворец Путина невозможно снять, это же дворец самого ПУТИНА. там такие системы защиты — огого". Отвечаем вам в этом видео. В нем мы сняли официальную резиденцию Путина на Валдае с дрона https://t.co/KudVfGf6Fx pic.twitter.com/k7LVylYusR — Георгий Албуров (@alburov) April 15, 2021 Біля терема Кабаєвої 2021 року спорудили причал для човнів, з якого можна перетнути канал та опинитися в парку на 28 га. Околиці резиденції ­– заповідник, до якого входить територія Валдайського національного парку, що перебуває під охороною закону.

Також повідомляється, що 2018 році для Путіна була збудована таємна залізниця, якою він, ймовірно, бронепоїздом приїжджає до своєї резиденції.

Скриншот з відео / Резиденція Путіна на Валдаї

Скриншот з відео

Загалом Кабаєва разом з близькими користуються нерухомістю на щонайменше 120 млн дол.

За даними журналістів, гімнастка має і найбільший у Росії пентхаус у сочинському ЖК "Королівський парк" на 2600 кв. м. Це житло теж було придбане за гроші з кіпрського "общака". У пентхаусі розташовані басейн, кінотеатр, патіо і вертолітний майданчик.

Нагадаємо, раніше видання Insider писало, що Путін має щонайменше двох доньок від ексдружини Людмили, про яких він рідко говорить. Окрім того, в нього може буде ще одна донька від Кабаєвої, і ще одна – від коханки-колишньої прибиральниці.

Путін і Кабаєва: чи справді в них є спільні діти

Читайте також: