Путін регулярно змінює охорону: чого боїться господар Кремля — російська опозиціонерка

Президент РФ Володимир Путін усвідомлює, що багато людей прагнуть його ліквідувати, тому регулярно змінює свою охорону. Господар Кремля вбачає загрозу не тільки з боку українських спецслужб, але й від власного оточення.

Про це говорила в коментарі “24 каналу” російська опозиціонерка Ольга Курносова.

“Кажуть, що зараз путінські охоронці змінюються раз на два тижні, щоб не дай боже, не встигли їх підкупити і його десь тихенько не придушили”, – стверджує вона.

Російського президента насторожила історія з ймовірним отруєнням чеченського лідера Рамзана Кадирова.

"Якщо таке зробили з Кадировим, то чого ж Путіна не отруїти?.. Путіну страшно, він хвилюється за своє життя", – наголосила Курсонова.

За її словами, російський диктатор розуміє, що боятися варто не лише українських спецслужб, але й власного оточення. Підкупити його охорону можуть як бізнесмени, які дуже постраждали через війну, так і політики, які також перебувають під санкціями.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олександр Невзоров зауважив, що озвучені в медіа симптоми хвороби лідера Чечні Рамзана Кадирова підозріло нагадують ті, які були у Навального та сім’ї Скрипалів. В обох випадках проти жертв режиму Путіна застосували препарат “Новичок”.

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