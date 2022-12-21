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Путін розглядає варіант удару з Білорусі, який може виявитися самогубним для нього - російський аналітик

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путін розглядає варіант удару з Білорусі, який може виявитися самогубним для нього - російський аналітик

Фото: Associated Press

На території Білорусі перебуває майже половина мобілізованих, за даними російського аналітика.

Російський політичний аналітик доктор історичних наук, професор Валерій Соловей вважає, що очільник Кремля Володимир Путін розглядає варіант удару з Білорусі, щоб перервати постачання озброєння із Заходу. 

Про це Соловей сказав в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

"І нарешті елемент, який він розглядає, – це суто воєнний. Він розуміє, що Україна критично залежить від західних постачань озброєнь. Це всі розуміють. Він розуміє, що Україна зараз накопичує ці озброєння й готується до наступу. Це досить очевидна річ. Якщо спробувати перервати ці комунікації... Перервати їх можна ударом із Білорусі. У цьому випадку я маю на увазі не стільки використання білоруських збройних сил... На мою думку, про це все ж таки не йдеться. Ідеться про те, щоб використати Білорусь як плацдарм", – заявив Соловей.

Путін впевнений, якщо він переріже західне постачання Україні, то може досягти успіху з такою стратегією. Втім, на думку аналітика РФ, Генштаб так не вважає. Окрім цього, за його припущеннями, на території Білорусі перебуває майже половина мобілізованих.

"Вони до цього готуються. Інша справа – що, як кажуть воєнні фахівці (і українські, і російські, і західні - ред.), цей захід може виявитися вкрай контрпродуктивним, якщо не самогубним. З огляду на специфіки рельєфу місцевості та із цілої низки причин".

Новина доповнюється....

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Дата публікації
Перегляди
1134
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