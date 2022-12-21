Путін розглядає варіант удару з Білорусі, який може виявитися самогубним для нього - російський аналітик

Російський політичний аналітик доктор історичних наук, професор Валерій Соловей вважає, що очільник Кремля Володимир Путін розглядає варіант удару з Білорусі, щоб перервати постачання озброєння із Заходу.

Про це Соловей сказав в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

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"І нарешті елемент, який він розглядає, – це суто воєнний. Він розуміє, що Україна критично залежить від західних постачань озброєнь. Це всі розуміють. Він розуміє, що Україна зараз накопичує ці озброєння й готується до наступу. Це досить очевидна річ. Якщо спробувати перервати ці комунікації... Перервати їх можна ударом із Білорусі. У цьому випадку я маю на увазі не стільки використання білоруських збройних сил... На мою думку, про це все ж таки не йдеться. Ідеться про те, щоб використати Білорусь як плацдарм", – заявив Соловей.

Путін впевнений, якщо він переріже західне постачання Україні, то може досягти успіху з такою стратегією. Втім, на думку аналітика РФ, Генштаб так не вважає. Окрім цього, за його припущеннями, на території Білорусі перебуває майже половина мобілізованих.

"Вони до цього готуються. Інша справа – що, як кажуть воєнні фахівці (і українські, і російські, і західні - ред.), цей захід може виявитися вкрай контрпродуктивним, якщо не самогубним. З огляду на специфіки рельєфу місцевості та із цілої низки причин".

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