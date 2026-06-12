Путін розкрив, скільки солдатів РФ відправив на війну проти України: шокувальні цифри

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін вирішив похизуватися масштабами своєї агресії та відверто зізнався, яку саме кількість окупаційного війська він наразі зігнав на війну проти України.

Про це повідомляють підконтрольні Кремлю російські ЗМІ.

Скільки солдатів РФ знаходяться на території України

Намагаючись продемонструвати бодай якусь міць на тлі провальних планів із «взяття Києва за три дні», ватажок росіян видав дані про чисельність свого окупаційного угруповання. При цьому Путін традиційно сховався за боягузливою пропагандистською термінологією, уникаючи слова «війна».

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«Група військових РФ у зоні „СВО“ налічує понад 700 000 чоловік», — зазначив Путін.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Путін знову зробив абсурдні заяви, що Росія нібито не розпочинала війну в Україні. Також він видав нову теорію про причини розширення НАТО.

Також у Bloomberg наголошують, що навіть на тлі успіхів України війна може стати ще небезпечнішою, адже загнаний у кут Путін здатен підвищити ставки.

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