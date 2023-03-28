Путін розмістить ядерну зброю в Білорусі для удару по Литві та Польщі: історик назвав місяць

Фельштинський вважає, що у відповідь на це НАТО може повністю стерти з лиця землі Білорусь як державу.

Президент Росії Володимир Путін планує розмістити ядерну зброю в Білорусі, щоб завдати удару по Литві та Польщі. Він зробить це, якщо Захід не застосує превентивні дії.

Таку думку історик Юрій Фельштинський висловив у розмові з російським опозиціонером, адвокатом Марком Фейгіним.

Історик пояснив, що погрожувати Заходу ядерною зброєю можна і з Росії, для цього не потрібно перекидати її до Білорусі.

"Її перекидають в одному єдиному випадку – для завдавання ядерного удару. Я заявляю абсолютно відповідально, що не пізніше вересня цього року з Білорусі по Литві і Польщі будуть завдані ядерні удари, якщо Захід не зробить превентивних дій у цьому напрямку", – заявив Фельштинський.

Він додав, що саме можливість використання Білорусі як плацдарму для завдавання ядерного удару – єдина причина, чому Путін не анексує цю державу.

"Якщо існували якісь червоні лінії, які Путін не мав би переходити, або перехід яких означає буквально катастрофічні наслідки для Європи, то ось ця червона лінія вже Путіним перейдена", – зауважив історик.

Водночас він висловив переконання, що у відповідь на ядерний удар з Білорусі, вона буде просто знищена.

Нагадаємо, 24 березня Путін анонсував завершення влітку будівництва в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Він також сказав, що Росія може розмістити в РБ своє тактичне ядерне озброєння.

Коментуючи цю заяву Путіна, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що той таким чином намагається залякати союзників України. Міністр також порадив не звертати увагу на такі заяви.

Водночас речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що таке рішення Путіна ще більше посилює напруженість у зв'язку з війною проти України, є посиленням загрози миру в Європі та в усьому світі.

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