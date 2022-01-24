Путін, руки геть від України: у Грузії пройшла акція проти російської агресії

Путін, руки геть від України: у Грузії пройшла акція проти російської агресії

Сотні людей зібралися біля українського посольства у Тбілісі.

Путін, руки геть від України! Із таким закликом у Грузії відбулася акція проти російської агресії.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 січня.



Сотні людей зібралися неподалік українського посольства у Тбілісі на знак солідарності з Києвом. У руках тримали українські прапори. Учасники акції кажуть, що розуміють через що проходять українці, адже Грузія 2008-го зазнала вторгнення Росії на своїй території. А нині серед умов Кремля до НАТО лунають заклики не приймати до Альянсу не лише Україну, а й Грузію теж.

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