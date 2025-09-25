Путін ризикує: прем'єр ще однієї країни застеріг Росію від вторгнень

Прем’єр Нідерландів застеріг Росію від вторгнень

Реклама

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що союзники можуть збити російський літак у відповідь на такі дії. Ця заява прозвучала на тлі розбіжностей серед членів Альянсу щодо скоординованої відповіді на зростаючу ескалацію з боку Москви.

Про це йшлося в інтерв’ю Bloomberg TV Діка Схофа.

Він підтвердив, що НАТО може використати військову силу, якщо російські літаки знову порушать його повітряний простір.

Реклама

«Росіяни мають усвідомлювати, що це може статися, якщо вони увійдуть у повітряний простір НАТО. Це велике порушення», — сказав Схоф на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Напруженість зростає

Західні союзники розділилися в думках, як реагувати на провокації президента Росії Володимира Путіна. Низка інцидентів, коли російські літаки перетинали повітряний простір країн-членів НАТО, викликала занепокоєння як на східному фланзі, так і за його межами.

Днями Естонія закликала до термінових зустрічей у НАТО та Раді Безпеки ООН після того, як три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували в повітряному просторі країни над Фінською затокою. Це сталося за кілька тижнів після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі та Румунії.

НАТО обіцяє «рішучу» відповідь

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що «немає місця для обговорень» щодо політики збиття повітряних загроз. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що союзники НАТО ризикують потрапити в «пастку ескалації» Путіна, якщо почнуть стріляти по російських літаках.

Реклама

Схоф, зі свого боку, підкреслив, що «все починається з необдуманих дій росіян, і, звичайно, вони йдуть на ризик». Він додав, що рішення про реакцію залежить від командування НАТО.

Цього тижня НАТО пообіцяло «рішучу» відповідь на російські вторгнення та заявило, що використає всі варіанти, включно з військовими, щоб захистити себе.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що рішення про збиття літака ухвалюється на основі «доступних розвідувальних даних про загрозу, яку становить літак, включно з його намірами, озброєнням, а також потенційним ризиком для цивільних осіб та інфраструктури».

«Путін повинен усвідомлювати, що такий ризик завжди існує», — підсумував Схоф.

Реклама

Раніше йшлося про те, що Нідерланди відмовилися від участі в проєкті «переозброєння Європи». Палата представників не підтримала участь країни в цьому проєкті. Хоча країна твердо стоїть за Україну та підтримує виділення 3,5 млрд євро до 2026 року, проте виступає проти єврооблігацій і розширення фіскальних норм, побоюючись «нової иа глибокої боргової кризи, що загрожує безпеці існування».